В Сочи запустили поминутную тарификацию каршеринга

Сервис «Яндекс Драйв» запустил поминутную тарификацию каршеринга в Сочи. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ресурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Яндекс Драйв» Фото: пресс-служба «Яндекс Драйв»

«Так пользователи могут быстро доехать до отеля, пляжа или других достопримечательностей и завершить там поездку»,— говорится в сообщении.

В то же время арендаторы смогут брать авто на прокат на несколько часов и дней, отметили представители сервиса.

Авто «Драйва» можно будет арендовать и оставить на территории Большого Сочи, Дагомыса, Адлера, Эсто-Садка, у Министерских озер, в Хосте и Мацесте, а также других районах города и федеральной территории Сириус.

Анастасия Донскова

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