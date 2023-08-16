Челябинские таможенники выявили контрабанду сильнодействующего препарата

Сотрудники Челябинской таможни задержали жителя областного центра, который получил из Казахстана нелегальный лекарственный препарат с сильнодействующим веществом. Об этом сообщают в ведомстве.

Установлено, что лекарственное средство содержало в составе сложный эфир метенолона — метенолона энантат. О запрещенном препарате 41-летнему горожанину рассказали спортсмены на одной из тренировок по тяжелой атлетике. Они пояснили, что его принимать для быстрого набора мышечной массы.

После этого житель Челябинска заказал препарат в одном из магазинов Алма-Аты. После безналичной оплаты нелегальный товар был отправлен почтой.

«По факту контрабанды сильнодействующего вещества сотрудниками Челябинской таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Максимальная санкция — лишение свободы до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб.», — комментирует заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте