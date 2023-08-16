Содержание кишечной палочки в Байкале превышено в 17 тыс раз

В озере Байкал установлено превышение уровня кишечных бактерий. Как сообщает пресс-служба Лимнологического института, в Листвянке содержание энтерококков превышено почти в пять раз. В бухтах Куркут, Шида и Базарная — в шесть раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

При этом самые высокие показатели зафиксированы в городе Слюдянка. По результатам анализа, показатели ОКБ (общие колиформные бактерии) превышены в 4,2 тыс. раз, Е. coli (кишечная палочка) — в 17 тыс. раз, а энтерококки в 36 тыс. раз.

Также нарушения установлены в городе Бабушкин, где норма ОКБ превышена в 20 раз. Всего исследования были проведены на 59 станциях.

Ранее «Ъ» сообщал, в 2021 году среднее содержание пластиковых частиц в воде у юго-восточного и западного побережья Байкала было многократно превышено и сопоставимо с содержанием в циклических зонах океанских течений.

По словам научного сотрудника биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Олеси Ильиной, концентрация частиц составила от 19 тыс. до 75 тыс. пластиковых частиц на 1 кв. км при среднем значении 42 тыс. частиц на 1 кв. км. Такие показатели соответствуют высокой степени пластикового загрязнения.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев