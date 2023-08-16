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Коммерсантъ FM
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Экспорт рыбопродукции из Приморья и Сахалина превысил 900 тыс. тонн

В текущем году Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на экспорт 13 тыс. партий рыбы и морепродуктов общим весом 956 тыс т. Это на 22% превышает аналогичный показатель 2022 года, говорится в сообщении ведомства.

Наиболее крупный импортер рыбы и морепродуктов — КНР, в которую с начала 2023 года поставлено 566 тыс. т. Также крупными импортерами рыбы и морепродуктов из Приморья и с Сахалина являются Южная Корея (353 тыс. т), Япония (11,8 тыс. т), Таиланд (8,9 тыс. т) и Нигерия (7,5 тыс. т).

Всего продукция из Приморского края и Сахалинской области оформлена в 18 стран. «Среди наиболее востребованных у импортеров видов продукции — минтай, треска, живой краб»,— информирует Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Алексей Чернышев, Владивосток

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