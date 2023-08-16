Бизнесмены недовольны потоками

Симбирская экологическая компания нижегородских предпринимателей, построивших полигон твердых коммунальных отходов в Новоспасском районе Ульяновской области, через суд требует отменить приказ регионального министерства ЖКХ и строительства об утверждении террсхемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), отмечая, что в измененной террсхеме из потоков ТКО исключен полигон с мусоросортировочным комплексом, построенный компанией в Новоспасском районе, и это затрагивает интересы бизнеса. В министерстве ЖКХ и строительства отмечают, что к истцу у них много претензий, и в суде «будут отстаиваться интересы жителей региона», а не компании, подавшей иск. Эксперты полагают, что определенные шансы на частичное удовлетворение иска у истца есть, «но и формальные основания для отказа тоже имеются».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ульяновский областной суд во вторник зарегистрировал и передал на рассмотрение судье иск ООО «Симбирская экологическая компания» к региональному министерству ЖКХ и строительства. В качестве заинтересованных лиц в иске также обозначены правительство региона, межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям, а также ООО «Центр экологических технологий», в ведении которого находится полигон ТКО в первой зоне террсхемы.

ООО «Симбирская экологическая компания» (СимбЭК) зарегистрирована в апреле 2015 года в райцентре Новоспасское Ульяновской области. На сегодня 88% компании принадлежит Андрею Ершову, нижегородскому предпринимателю, 12% — гендиректору СимбЭК Татьяне Большухиной, также из Нижнего Новгорода. Еще в 2015 году компания запланировала постройку в Новоспасском районе полигона ТКО по инвестсоглашению с облправительством. После этого подала иск в суд о незаконности террсхемы обращения с отходами, в которой не были учтены интересы ее бизнеса и инвестсоглашения, и в конечном итоге выиграла, дойдя до Верховного суда. Именно из-за этого правительству региона пришлось разрабатывать новую схему обращения с ТКО, включив в нее пятую зону с полигоном в Новоспасском. Впрочем, СимбЭК не пожелала быть регоператором по пятой зоне (сейчас там регоператор — самарское ООО «Межрегиональная экологическая компания» (МЭК), которое заявляло о намерениях строить свой полигон с мусороперерабатывающим комплексом). Пятая зона террсхемы считается в регионе самой проблемной. Помимо переполненного кузоватовского полигона, малые объемы ТКО и большое логистическое плечо делают работу рег­оператора низкорентабельной, и зона долго оставалась вообще без рег­оператора. При этом, как уже сообщал „Ъ“, в этой зоне сталкиваются интересы регоператора и владельца нового полигона, при этом администрация района оказывалась на стороне МЭК.

Полигон с сортировочной линией компанией СимбЭК строился очень долго. Завершено строительство объектов только сейчас, 7 августа 2023 года подписано разрешение на ввод объектов в эксплуатацию.

Однако, как отмечается в иске, оказалось, что год назад приказом регионального министерства ЖКХ и строительства, которым вносились изменения в террсхему обращения с отходами, новоспасский полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом оказались «исключены из перспективной схемы потоков в зоне действия регионального оператора №5» со ссылкой на то, что мощность мусоросортировочного комплекса не обеспечивает обработку всего объема твердых коммунальных отходов, образующегося в зоне действия регионального оператора №5. Потоки ТКО по пятой зоне направлены на полигон компании «Уют» (ООО), расположенный рядом с р. п. Кузоватово.

Истец заявляет, что поскольку он действовал в соответствии с инвестсоглашением, а новоспасский полигон с мусоросортировочным комплексом были включены в терр­схему ранее как перспективные объекты, то СимбЭК «является субъектом, деятельность которого должна регулироваться» измененной терр­схемой, и исключение его из терр­схемы, перенаправление потоков ТКО «нарушает его законные права и интересы».

При этом СимбЭК заявляет в иске, что перенаправление потоков ТКО на кузоватовский полигон неправомерно, поскольку этот полигон вообще не имеет сортировочного комплекса и фактически заполнен. Его остаточная мощность составляет 41 тыс. кубометров ТКО, в то время как по террсхеме туда направляются потоки объемом 322,5 тыс. кубометров.

Кроме того, СимбЭК заявляет, что включение в террсхему полигона ТКО с мусороперерабатывающим комплексом, которые эксплуатируются Центром экологических технологий, и направление туда потоков ТКО первой зоны «незаконно», поскольку полигон находится в 15 км от аэропорта Ульяновск, что противоречит Положению о приаэродромной территории, так как способствует привлечению и массовому скоплению птиц.

В беседе с „Ъ“ гендиректор Симб­ЭКа Татьяна Большухина признала, что пока еще у ее компании нет лицензии на обращение с ТКО и полигон не внесен в государственный реестр объектов размещения отходов, хотя все необходимые документы уже направлены в Росприроднадзор. По ее мнению, уже сейчас введенные в эксплуатацию объекты могут принимать ТКО временно, до получения лицензии. Она также подтвердила, что мусоросортировочный комплекс и не был рассчитан на всю пятую зону, он планировался только для Новоспасского района, «а остальные районы должны направлять на полигон ТКО, уже прошедшие сортировку в районах, что было зафиксировано еще в инвестпрограмме, и это уже забота регоператора». Госпожа Большухина отметила, что пыталась обсудить с министром ситуацию, «но он уходит от ответов на эти вопросы».

Министр ЖКХ и строительства Александр Черепан сказал „Ъ“, что позиция ответчика «еще будет выработана, но отстаиваться в первую очередь будут интересы жителей региона, а не Большухиной», «у которой инвестпрограмма не утверждена, ей отказано, полигон не соответствует требованиям по СанПиН, она не участвует ни в обороте ТКО, ни полигон не построила, как надо».

Экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин подтвердил „Ъ“, что кузоватовский полигон уже фактически переполнен и что проблема утилизации отходов в пятой зоне существует. По его мнению, введенные в эксплуатацию объекты в Новоспасском районе следует включить в террсхему и указать перспективные потоки ТКО на эти объекты. «Однако никакое временное размещения ТКО до получения лицензии невозможно. И отсутствие лицензии может быть серьезным препятствием для истца, вполне возможно, будет половинчатое решение, которое СимбЭКу не сильно поможет. Определенные шансы у Большухиной есть, но и формальные основания для отказа тоже имеются», — отметил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск