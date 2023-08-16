«Космолет» вновь на ходу

Арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Кольцо», застройщика ЖК «Космолет» на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Советском районе Самары. С заявлением о банкротстве строительной компании в суд в начале этого года обратился Фонд развития территорий. В начале августа в фонд поступило письмо от правительства Самарской области, в котором власти региона попросили отозвать иск «в связи с возобновлением строительно-монтажных работ на объекте». В областном минстрое также подтвердили, что «изысканы источники финансирования».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возводить ЖК с привлечением средств дольщиков начала в 2000-х годах компания «Волга­энергоресурс»

Фото: космолёт.рус Возводить ЖК с привлечением средств дольщиков начала в 2000-х годах компания «Волга­энергоресурс»

Фото: космолёт.рус

Дело о банкротстве ООО «Кольцо» прекращено Арбитражным судом Самарской области по требованию истца — Фонда развития территорий (создан правительством РФ). С иском о банкротстве компании фонд обратился в суд в январе текущего года. «Кольцо» занимается строительством ЖК «Космолет» на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Советском районе Самаре. Возводить ЖК с привлечением средств дольщиков начала еще в начале 2000-х компания «Волгаэнергоресурс» ГК «Бессер». В 2005 году компанию признали банкротом. В 2009 году право завершить строительство выкупило ООО «Самараспецмонтаж», но и этой организации не удалось достроить объект. В 2012 году стало известно, что жилой комплекс достроит ООО «Кольцо», принадлежащее Михаилу Жукову. В 2015 году компании удалось сдать первую очередь объекта, но потом стройка вновь приостановилась.

Согдасно данным на сайте жилого комплекса, ООО «Кольцо» создано в 2012 году с целью завершения строительства одного из проблемных объектов Самарской области — 14-этажного многоквартирного жилого дома на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии в Советском районе Самары. После подготовительных работ, переработки проектной документации и получения соответствующих согласований «Кольцо» в 2014 году получило разрешение на строительство первых двух секций — А и Б. Одновременно с передачей готовых квартир обманутым дольщикам ООО «Кольцо» вело проектные работы для возобновления строительства второй очереди объекта, получившей название ЖК «Космолет».

ЖК «Космолет» находится на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Самаре. Объект включает три секции по 32 этажа каждая. Предполагается, что общая площадь жилья после ввода зданий в эксплуатацию составит около 70 тыс. кв. м.

В феврале 2023 года в сети появилось видеообращение дольщиков ЖК «Космолет» к правительству региона. Авторы обращения утверждают, что объект, сдачи которого ожидают 500 дольщиков, должен был быть введен в эксплуатацию в декабре 2022 года, однако этого не случилось. Дольщики также попросили не инициировать процесс банкротства застройщика и достроить дом. Тогда же в областном минстрое сообщили, что самарский ЖК «Космолет» включен в единый реестр проблемных объектов (ЕРПО). Кроме того, чиновники минстроя заявили, что по заявлениям министерства правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В марте региональное правительство со ссылкой на первого вице-губернатора Виктора Кудряшова сообщило, что стройка возобновлена. Как указано в материалах дела о банкротстве в электронной картотеке арбитражного суда, в августе в фонд поступило письмо от правительства Самарской области, в котором власти региона попросили отозвать иск «в связи с возобновлением строительно-монтажных работ на объекте». В областном минстрое также истцу подтвердили, что «изысканы источники финансирования». После письма от правительства региона Фонд развития территорий обратился к суду с ходатайством о прекращении производства по делу. Как определил суд, поскольку в деле о банкротстве застройщика отсутствуют заявления других кредитов, требование истца не противоречит законодательству и подлежит удовлетворению.

Сабрина Самедова