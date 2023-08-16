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«Право на помощь адвоката гарантировано и не может быть ограничено даже в условиях военного положения»

Адвокат Александр Якимович — об инициативе расширить состав призывных комиссий

Депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму проект поправок, которые предусматривают расширение состава призывных комиссий за счет представителей регионального омбудсмена, политических партий, а также некоммерческих организаций, специализирующихся на защите прав военнообязанных. Инициативу комментирует краснодарский адвокат Александр Якимович.

Александр Якимович

Александр Якимович

Фото: предоставлено автором

«В пояснительной записке авторы увязывают свое предложение с тем, что планируется принять закон о лишении граждан права пользоваться квалифицированной юридической помощью при обжаловании действий военных комиссариатов. Они считают, что если включить в состав призывной комиссии юристов и представителей политических партий, тогда отнятое право будет компенсировано “независимым общественным контролем”. Но, согласно ч. 1 ст. 48 и ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, право на квалифицированную юридическую помощь адвоката гарантировано, безусловно и не может быть не только отменено, но и ограничено, даже временно — даже в условиях военного положения. Никогда, никем, ни при каких условиях.

Действующие законы вообще не устанавливают, как именно призывная комиссия принимает решение о призыве гражданина. Статья 20 ФЗ “О воинской обязанности и военной службе” устанавливает, как призывная комиссия создается, из кого она состоит, какие решения принимает и предусматривает полномочие принимать решение о призыве гражданина. Пункты 24-27 Положения “О призыве граждан по мобилизации” также устанавливают, что призывная комиссия “организует”, “участвует” и “принимает решение о призыве”, а пункт 19 устанавливает ее состав. Но нигде не указано, как именно комиссия принимает решение.

Как повлияет на принятие решения комиссией, если в нее добавить представителей партий? Если закон устанавливает состав комиссии в семь человек, что изменит добавление юриста общественной организации и омбудсмена? Чьи голоса решающие? Нигде нет упоминания о полномочиях членов комиссий, ведь именно они имеют полномочие принять решение. Этого нигде нет: ни в действующих нормативных актах, ни в проекте закона. Чем новые члены комиссий будут заниматься? Каковы их функции? По каким вопросам у них есть право голоса? За какую информацию они несут ответственность?

Сегодня каждый член призывной комиссии отвечает за ту информацию, которая обусловлена его статусом. Военный врач — за годность по здоровью. Представитель органа образования — за сведения о профподготовке. Сотрудник МВД РФ — за сведения о криминальной опасности и так далее. Но остается не ясным, какую информацию будут сообщать комиссии представители партий?

Есть предположение, что подобная инициатива может быть объяснена в случае массовой мобилизации, когда “независимая общественность” сможет корректировать призыв по персоналиям».

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