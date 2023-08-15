Суд в Татарстане признал незаконным обыск у противницы СВО

Верховный суд Татарстана признал незаконным обыск у сторонницы «Яблока» Зульфии Ситдиковой, которая выступила против спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщила пресс-служба татарстанского отделения партии.

«Обыск проходил 16 мая в рамках статьи 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ), который завели на некого Чумакова за комментарий во "ВКонтакте"»,— отметили в «Яблоке». По данным партии, в постановлении на обыск было сказано, что Ситдикова якобы «подстрекала Чумакова, с которым она даже не знакома, на написание этих комментариев».

В июле этого года против Зульфии Ситдиковой возбудили уголовное дело за дискредитацию ВС РФ. Ранее госпожу Ситдикову привлекали к административной ответственности за то, что она пришла в футболке с антивоенным лозунгом на концерт Олега Газманова.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"