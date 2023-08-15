НЦФМ и РКК «Энергия» договорились сотрудничать по космическим задачам

Национальный центр физики и математики (НЦФМ), ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева и «Русатом РДС» заключили соглашение о стратегическом партнерстве для решения фундаментальных и прикладных задач с использованием возможностей Российской орбитальной станции. По плану она должна стать альтернативой МКС.

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«Атомные технологии всегда развивались рядом с космическими. Мы продолжаем эту традицию, и нам важно, чтобы формирование новой космической станции происходило с технологиями Росатома. С Национальным центром физики и математики и АО “Русатом РДC” мы планируем реализовать совместные проекты с использованием возможностей Российской орбитальной станции. Она выйдет на орбиту, и с ее помощью мы получим больше возможностей наблюдения за Землей в условиях, приближенных к дальнему космосу. Наша станция – это следующий шаг по использованию космоса. Нас ждет много прикладных задач: от отработки новых космических и атомных технологий до производства в космосе», – отметил заместитель гендиректора РКК «Энергия» Владимир Волик.

По условиям соглашения НЦФМ, РКК «Энергия» и Русатом РДС совместно будут создавать и обеспечивать условия использования орбитальной станции, в том числе для реализации научной программы национального центра. Это исследования в области искусственного интеллекта, космологии, лазерной физики, суперкомпьютерного моделирования, экспериментальной астрофизики и других направлений. В результате экспериментов с использованием космической станции будет сформирована отечественная база данных и научных знаний. «Параллельно мы займемся еще одной важной задачей — совершенствованием нормативно-правовой и технической базы, регулирующей возможности проведения исследований и реализации разработок в условиях космоса», – добавил директор НЦФМ Алексей Васильев.

Иван Сергеев