78.ru сообщили о пожаре на электрической подстанции «Восточная»

В районе деревни Новосергиевка в Ленинградской области произошел пожар, сообщает 78.ru.

По данным издания, загорелся трансформатор на электрической подстанции «Восточная», расположенной между деревней Новосергиевка и железнодорожной платформой 7 км.

Около 19 часов начали появляться сообщения петербуржцев о клубах дыма. «В районе дома на Пражской 14 (или за домом) очень сильный дым, однозначно горит что-то масштабное. Кто живет в тех краях поделитесь, пожалуйста, информацией, волнуемся...»,— рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Кудрово» в соцсети «ВКонтакте».

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