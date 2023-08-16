«Вектор» на руководителя

Конкурсный управляющий краснодарского ООО «СК "Вектор"» взыскивает с учредителя компании-банкрота Ильи Лизьева убытки общества в размере 114,8 млн руб. Эти деньги застройщик должен был взыскать по решению суда в качестве дебиторской задолженности с дольщиков и подрядчиков, но этого сделано не было, поэтому убытки переложили на ответственное за деятельность компании лицо. В целом с учредителей СК «Вектор» планируют взыскать 1,1 млрд руб., которые уже арестованы приставами на счетах господина Лизьева. Сам он находится в федеральном розыске. Юристы считают, что помимо арестованных денег взыскать какие-либо средства с экс-руководителя застройщика будет проблематично.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В настоящее время еще 70 дольщиков проблемного ЖК «Дубровка» судятся за компенсации вложенных в строительство домов денег

Фото: Официальный сайт ЖК «Дубровка» В настоящее время еще 70 дольщиков проблемного ЖК «Дубровка» судятся за компенсации вложенных в строительство домов денег

Фото: Официальный сайт ЖК «Дубровка»

Конкурсный управляющий ООО «Строительная компания "Вектор"» (СК «Вектор») Малик Байрамбеков направил в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о взыскании с учредителя фирмы Ильи Лизьева убытков в размере 114,8 млн руб. Сведения об этом опубликованы в ЕФРСБ.

В 2019 году Первомайский районный суд Краснодара обязал руководство СК «Вектор» взыскать дебиторскую задолженность в размере 114,8 млн руб. по договорам долевого участия (долги дольщиков перед застройщиком на 31 декабря 2018 года — 60,2 млн руб.), а также образовавшуюся в результате выплаченных подрядным организациям авансовых платежей за работы по строительству домов (54,6 млн руб.). Илья Лизьев, занимавший должность гендиректора компании, не провел работу по взысканию долгов, в связи с чем к ответственности привлекают его самого, рассказал «Ъ-Кубань» Малик Байрамбеков.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строительная компания "Вектор"» зарегистрировано в Краснодаре в 2017 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка общества за 2018 год (последние опубликованные данные) составила 77,6 млн руб., убыток — 64 тыс. руб. Кредиторская задолженность фирма на тот же период составила 22,9 млн руб., дебиторская — 81,5 млн руб. Учредителями компании в равных долях являются Илья Лизьев и Акрамат Цицкиев.

В июле 2023 года, согласно постановлению ГУ ФССП по Краснодарскому краю, на два счета Ильи Лизьева (1,1 млрд руб.) приставы наложили арест. «Учредителей стройфирмы Илью Лизьева и Акрамата Цицкиева мы также привлекаем к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «СК "Вектор"» на сумму 1,1 млрд руб. Арест счетов — это обеспечительные меры в рамках признания их ответственными»,— комментирует конкурсный управляющий.

Краевой арбитраж признал СК «Вектор» несостоятельной в декабре 2021 года. Инициатором банкротства стало ООО «ЮгЭнергоСеть», общий долг с неустойкой перед обществом составил 4,3 млн руб.

«В 2020 году ГУ МВД по Краснодарскому краю объявило Илью Лизьева в розыск. В связи с этим уголовное дело в отношении него по статье "Мошенничество" сейчас приостановлено»,— рассказывает Малик Байрамбеков.

Жилой комплекс «Дубровка» в поселке Краснодарском (ул. Беговой, 56) строительная компания «Вектор» начала возводить в 2017 году. В 2019 году были построены и введены в эксплуатацию два шестиэтажных дома на 252 квартиры общей площадью 11,4 тыс. кв. м. Кроме того, застройщик начал строительство еще двух домов на 455 квартир. Объекты должны были сдать в четвертом квартале 2020 года, однако своих обязательств перед дольщиками компания не выполнила.

В феврале 2022 года рыночная стоимость земельного участка ООО «Строительная компания "Вектор"» (44,2 тыс. кв. м.) и литеры 3 (готовность 18%) составила 241,5 млн руб., литера 4 с нулевой стадией готовности была оценена в ноль рублей, следует из отчета оценщика.

Недостроенные дома застройщика были переданы Фонду развития территорий в апреле 2022 года. «Ъ-Кубань» направил запрос в ведомство о перспективах достройки проблемных домов. На момент публикации материала ответ не поступил.

По словам Малика Байрамбекова, денежные компенсации в сумме 503 млн руб. уже получили 176 обманутых дольщиков. Еще 70 дольщиков в настоящий момент судятся за право получения выплат. По словам конкурсного управляющего банкрота, долг строительной компании перед дольщиками составляет более 800 млн руб. Фонд развития территорий выплатил участникам долевого строительства и кредиторам четвертой очереди, куда входят подрядные организации, компенсации, и теперь намерен взыскать эти деньги с банкрота.

Суд может удовлетворить требование о взыскании 114,8 млн руб. с бывшего гендиректора строительной компании, если будет подтверждено, что его бездействие привело к невозможности получения обществом дебиторской задолженности от контрагентов, считает управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева. Однако, по ее словам, исполнить такой судебный акт может быть затруднительно, учитывая наличие арестов на счетах руководителя и его нахождение в розыске.

Тат Гаспарян

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