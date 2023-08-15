Застройщик пройдет заводскую закалку

Владелец строительной компании «Мануфактура-Юг» Игорь Строганов, фигурант громких коррупционных скандалов в мэрии Сочи, переведен из колонии в исправительный центр и работает на одном из заводов в Краснодаре. Резонансное дело о взятках вице-мэрам Сочи Анатолию Рыкову и Сергею Юрину началось с эпизода с участием Игоря Строганова, в 2021 году он был приговорен за передачу чиновникам 40 млн руб. к семи годам строгого режима. Сейчас краевой суд смягчил наказание, заменив остаток срока принудительными работами.



Как стало известно «Ъ-Юг», Краснодарский краевой суд смягчил наказание сочинскому застройщику Игорю Строганову, осужденному на семь лет строгого режима за передачу особо крупной взятки вице-мэрам Сочи Анатолию Рыкову и Сергею Юрину. Информация об этом размещена в картотеке суда.

В настоящее время господин Строганов работает на станкостроительном заводе в Краснодаре и живет в исправительном центре (общежитие для осужденных).

Приговор предпринимателю был вынесен в 2021 году Хамовническим судом Москвы. С учетом пребывания господина Строганова под стражей с 2018 года защита осужденного недавно обратилась в суд с ходатайством о замене оставшейся части срока (2 года и 3 месяца) более мягким видом наказания – принудительными работами. Усть-Лабинский райсуд (по месту отбывания наказания) в удовлетворении ходатайства отказал, согласившись с доводами прокуратуры о том, что положительные характеристики господина Строганова из колонии якобы не в полной мере свидетельствуют о его устойчивом положительном поведении и исправлении. Прокуратура указала на тот факт, что за время нахождения в колонии у осужденного было всего одно поощрение. Также надзорное ведомство напомнило, что Игорь Строганов не признал вину в передаче взятки.

Адвокат Ярослав Краснощеков обратился с жалобой в Краснодарский крайсуд. Защита представила письмо начальника колонии о том, что господин Строганов не нарушает режим, трудоустроен в швейном цехе, участвует в общественной жизни. По возрасту и состоянию здоровья (65-летний осужденный имеет ряд хронических заболеваний) Игорь Строганов может привлекаться к легкому труду.

В итоге апелляционная инстанция заменила Игорю Строганову неотбытую часть наказания на принудительные работы сроком 2 года и 3 месяца с удержанием 15% зарплаты в доход государства.

Адвокат Ярослав Краснощеков воздержался от комментариев по поводу решения суда.

Как ранее писал «Ъ-Юг», громкие разоблачения высокопоставленных чиновников мэрии Сочи начались с обвинения учредителя ООО «Мануфактура-Юг» Игоря Строганова в незаконном согласовании проекта строительства 13-этажного дома на улице Пирогова в Сочи. По неофициальной информации, ответственные за безопасность первых лиц государства структуры обратили внимание на высотное здание в прямой видимости от правительственных резиденций.

Первая версия следствия заключалась в том, что господин Строганов передал чиновникам 100 млн руб. за поддержку проекта. Предприниматель был арестован, вскоре были заключены под стражу вице-мэры Анатолий Рыков и Сергей Юрин, а также несколько юристов, специализировавшихся на сделках с недвижимостью. В ходе следствия возник второй эпизод обвинения господина Строганова – о передаче чиновникам 40 млн руб. за разрешение на достройку верхних этажей ЖК «Марина парк». Расследование эпизода с объектом на улице Пирогова было прекращено.

Игорь Строганов был признан виновным в одном эпизоде передачи взятки в сумме 40 млн руб. Предприниматель признал факт передачи денег, но утверждал, что чиновники вынудили его на этот шаг.

Бывшие заместители главы Сочи Анатолий Рыков и Сергей Юрин в октябре прошлого года были приговорены к пятнадцати годам колонии строго режима каждый за взятки на общую сумму 120 млн руб. Помимо истории с компанией «Мануфактура-Юг», в деле фигурируют эпизоды передачи взяток от ООО «Лакокраска» за согласование проекта «Светлана парк», а также от ООО «Арарат Групп Сочи» за продление договора аренды муниципального участка. Приговор был обжалован и пока не вступил в силу.

Анна Перова, Краснодар