В Новороссийске двух женщин на сап-бордах унесло в открытое море

В Новороссийске экипаж аварийно-спасательного судна «Спасатель Ильин» спас двух женщин, унесенных в открытое море на сап-бордах. Об этом рассказали в Азово-Черноморском филиале Морспасслужбы.

«Это первая спасательная операция экипажа судна недавно принятого в состав флота Морской спасательной службы»,– отмечено в сообщении.

Инцидент произошел рано утром 15 августа в районе Мысхако. Вероятно, женщины не рассчитали силы и не учли, что порывы северо-восточного ветра в это время суток достигали 22 метров в секунду.

В 7 часов 30 минут члены экипажа обнаружили женщин и подняли на борт.

28 июля подростка смыло в море огромной волной в Сириусе. На спасение ребенка спасателям понадобилось около часа.

Наталья Решетняк

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