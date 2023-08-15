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Инвесторам добавили ОКВЭДов

Резидентам ТОР «Сарапул» в Удмуртии увеличили число направлений деятельности

Для резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Сарапул» в Удмуртии расширили перечень видов деятельности. Вместо 11 направлений стало доступно 26, с которыми компании могут зайти в ТОР «Сарапул» и получить льготы по налогам. Эксперты отмечают, что модель территорий опережающего развития как инструмент привлечения инвесторов в моногородах показала свою эффективность. Расширение перечня разрешенных видов деятельности позволит еще лучше диверсифицировать экономику региона и конкретного города, считают они.

Резидент ТОР Сарапул «Объединенная цветочная компания»

Резидент ТОР Сарапул «Объединенная цветочная компания»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Резидент ТОР Сарапул «Объединенная цветочная компания»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Вступили в силу изменения в постановление правительства РФ, по которому расширен перечень видов разрешенной деятельности для резидентов территории опережающего развития «Сарапул» в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, с существующих 11 их количество увеличено до максимального для ТОР — 26.

«Это станет дополнительным стимулом для развития ТОР «Сарапул» и привлечения на территорию новых инвесторов. Теперь, к примеру, здесь можно будет производить муку и цемент, коммуникационное оборудование и электродвигатели. Уже сегодня в ТОР зарегистрировано 27 резидентов с общим объемом инвестиций в 4,1 млрд руб. и созданием порядка 1,7 тыс. рабочих мест. Уверен, что благодаря решению федеральных коллег эти показатели будут только расти»,— прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Резиденты территорий опережающего развития пользуются особыми привилегиями: снижение налога на прибыль до 5%, нулевой налог на имущество и землю. Среди резидентов ТОР «Сарапул» — Wildberries. Компания строит логистический центр площадью 50 тыс. кв. м. В настоящее время на площадке погружаются сваи под фундамент, устанавливаются колонны основного каркаса здания. Общий объем инвестиций по проекту составит 3,8 млрд руб, будет создано 2,5 тысячи рабочих мест. В 2021 году аналогичные изменения по расширению перечня видов деятельности были приняты для ТОР «Глазов».

Как пояснила и.о. первого вице-премьера правительства Удмуртии Ольга Абрамова, изменения фактически устанавливают только виды деятельности, которым запрещено заниматься резидентам ТОР. Это лесозаготовка, добыча нефти, природного газа и угля, производство табачных изделий и ряд других. По остальным видам экономической деятельности компании могут стать резидентами ТОР. «Указанные изменения позволят улучшить условия осуществления деятельности в моногородах "Сарапул" и "Глазов", что будет способствовать снижению монопрофильности их экономик»,— отметила госпожа Абрамова.

Как в ТОР "Сарапул" приходят резиденты

По словам и.о. постпреда главы Удмуртии при президенте РФ Константина Сунцова, изменения позволят стать резидентом ТОР компании «Удан», которая строит там питомник хвойных саженцев. Напомним, соглашение о реализации этого проекта было заключено на ПМЭФ в 2022 году. Инвестор планирует вложить 900 млн руб. и создать 60 рабочих мест. В сентябре 2022 года было подписано постановление о выделении ему земельного участка площадью 329,1 тыс. кв. м в Сарапуле.

По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, можно с полным основанием сказать, что ТОР как инструмент развития промышленности в регионах зарекомендовали себя с положительной стороны.

«Они привлекательны для инвесторов как с точки зрения их масштабов, так и наличия инфраструктуры и налоговых льгот. В свою очередь расширение разрешенных в них видов деятельности позволяет увеличить число резидентов из различных отраслей, тем самым диверсифицируя структуру экономики и самих ТОР, и регионов, в пределах которых они находятся»,— говорит эксперт.

Он отмечает, что сейчас ТОР могут быть интересны в первую очередь компаниям, которые намерены реализовать проекты в сферах металлообработки, производства электротехнической продукции, продовольствия, изготовления изделий из пластмасс.

Михаил Красильников

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