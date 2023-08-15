Инвесторам добавили ОКВЭДов

Для резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Сарапул» в Удмуртии расширили перечень видов деятельности. Вместо 11 направлений стало доступно 26, с которыми компании могут зайти в ТОР «Сарапул» и получить льготы по налогам. Эксперты отмечают, что модель территорий опережающего развития как инструмент привлечения инвесторов в моногородах показала свою эффективность. Расширение перечня разрешенных видов деятельности позволит еще лучше диверсифицировать экономику региона и конкретного города, считают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Резидент ТОР Сарапул «Объединенная цветочная компания»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Резидент ТОР Сарапул «Объединенная цветочная компания»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Вступили в силу изменения в постановление правительства РФ, по которому расширен перечень видов разрешенной деятельности для резидентов территории опережающего развития «Сарапул» в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, с существующих 11 их количество увеличено до максимального для ТОР — 26.

«Это станет дополнительным стимулом для развития ТОР «Сарапул» и привлечения на территорию новых инвесторов. Теперь, к примеру, здесь можно будет производить муку и цемент, коммуникационное оборудование и электродвигатели. Уже сегодня в ТОР зарегистрировано 27 резидентов с общим объемом инвестиций в 4,1 млрд руб. и созданием порядка 1,7 тыс. рабочих мест. Уверен, что благодаря решению федеральных коллег эти показатели будут только расти»,— прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Резиденты территорий опережающего развития пользуются особыми привилегиями: снижение налога на прибыль до 5%, нулевой налог на имущество и землю. Среди резидентов ТОР «Сарапул» — Wildberries. Компания строит логистический центр площадью 50 тыс. кв. м. В настоящее время на площадке погружаются сваи под фундамент, устанавливаются колонны основного каркаса здания. Общий объем инвестиций по проекту составит 3,8 млрд руб, будет создано 2,5 тысячи рабочих мест. В 2021 году аналогичные изменения по расширению перечня видов деятельности были приняты для ТОР «Глазов».

Как пояснила и.о. первого вице-премьера правительства Удмуртии Ольга Абрамова, изменения фактически устанавливают только виды деятельности, которым запрещено заниматься резидентам ТОР. Это лесозаготовка, добыча нефти, природного газа и угля, производство табачных изделий и ряд других. По остальным видам экономической деятельности компании могут стать резидентами ТОР. «Указанные изменения позволят улучшить условия осуществления деятельности в моногородах "Сарапул" и "Глазов", что будет способствовать снижению монопрофильности их экономик»,— отметила госпожа Абрамова.

По словам и.о. постпреда главы Удмуртии при президенте РФ Константина Сунцова, изменения позволят стать резидентом ТОР компании «Удан», которая строит там питомник хвойных саженцев. Напомним, соглашение о реализации этого проекта было заключено на ПМЭФ в 2022 году. Инвестор планирует вложить 900 млн руб. и создать 60 рабочих мест. В сентябре 2022 года было подписано постановление о выделении ему земельного участка площадью 329,1 тыс. кв. м в Сарапуле.

По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, можно с полным основанием сказать, что ТОР как инструмент развития промышленности в регионах зарекомендовали себя с положительной стороны.

«Они привлекательны для инвесторов как с точки зрения их масштабов, так и наличия инфраструктуры и налоговых льгот. В свою очередь расширение разрешенных в них видов деятельности позволяет увеличить число резидентов из различных отраслей, тем самым диверсифицируя структуру экономики и самих ТОР, и регионов, в пределах которых они находятся»,— говорит эксперт.

Он отмечает, что сейчас ТОР могут быть интересны в первую очередь компаниям, которые намерены реализовать проекты в сферах металлообработки, производства электротехнической продукции, продовольствия, изготовления изделий из пластмасс.

Михаил Красильников

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