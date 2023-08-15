В Ленобласти ввели ежемесячные выплаты для детей погибших участников СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому областное правительство будет ежемесячно выплачивать детям погибших участников специальной военной операции 50% от размера прожиточного минимума, сообщает 78.ru.

Такие меры поддержки губернатор анонсировал по результатам встречи с родственниками погибших в ходе СВО в областном правительстве. В случае, если у погибшего участника СВО в Ленобласти осталась беременная жена, то ей также будут положены выплаты.

Правительство Ленобласти также будет компенсировать семьям погибших стоимость установки надгробного памятника. Были анонсированы и другие меры. Так, губернатор обратил внимание на то, что многие семьи участников СВО сталкиваются с угрозами и давлением в соцсетях, и пообещал отреагировать.

Помогать участниками СВО и их семьям, а также семьям погибших договорились созданный в Ломоносовском районе семейный фонд «Паскаль за мир», фонды «Защитники Отечества», «Ленинградский рубеж» и комитет общественных коммуникаций Ленобласти.

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