Прибыль Новикомбанка за первое полугодие превысила 6,5 млрд рублей

Новикомбанк опубликовал сокращенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность по РСБУ за первое полугодие 2023 года. Чистая прибыль за отчетный период составила 6,5 млрд рублей. Высокие результаты банка обусловлены сбалансированным бизнес-профилем, стабильностью ресурсной базы и ликвидности, а также высоким уровнем достаточности капитала.

Активы Новикомбанка за первое полугодие 2023 года составили 760,6 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель Новикомбанка за 6 месяцев превысил 596,3 млрд рублей. Качественное и бесперебойное финансирование ведущих предприятий-лидеров российской промышленности — ключевое направление деятельности Новикомбанка.

Банк не только предоставляет кредитование, но и обеспечивает реализацию программы по модернизации промышленных производств, разработке новых технологий и продуктов, запуску серийного производства инновационной продукции. С начала года банк обеспечил финансированием высокотехнологичные предприятия таких отраслей, как авиастроение, автомобилестроение, судостроение, электроника, машиностроение, транспорт, нефтедобыча и др.

Для поддержки предприятий, выполняющих задачи по достижению технологического суверенитета и осваивающих новые рыночные ниши, Новикомбанк централизованно направляет ресурсы на собственные преференциальные программы финансирования, высоко востребованные клиентами.

Розничный бизнес банка фокусируется на работниках корпоративных клиентов, предоставляя им особые условия обслуживания, а также на привлечении новых клиентов. За отчётный период объем розничного кредитного портфеля банка увеличился до 19,79 млрд рублей. Рост произошел, в первую очередь, за счет потребительского кредитования.

Капитал Новикомбанка по итогам первого полугодия 2023 года составил 88,5 млрд рублей. Новикомбанк выполняет требования Банка России по достаточности капитала и ликвидности с запасом прочности. Норматив достаточности капитала (Н1.0) на 1 июля 2023 года составил 11,582%. Высокий уровень капитализации банка позволяет создавать ресурсное обеспечение для развития и роста своих клиентов — как отраслевых лидеров, так и компаний малого и среднего бизнеса.

В 2023 году Новикомбанк продолжает реализовывать стратегию, которая заключается в финансовом обеспечении импортозамещения и достижения технологического суверенитета в приоритетных для государства отраслях. Стабильные результаты деятельности банка подтверждаются оценками внешних экспертов. В 2023 году агентство АКРА улучшило свой прогноз по рейтингу Новикомбанка до «Позитивного», подтвердив его на высоком уровне «A+(RU)». НКР также подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.

«В год своего 30-летия Новикомбанк продолжает наращивать объемы бизнеса. Системный подход к принятию решений, грамотный риск-менеджмент, следование одобренной акционером стратегии — все это позволяет банку стабильно демонстрировать положительные результаты своей деятельности и предоставлять наиболее выгодные условия финансирования ведущим промышленным предприятиям страны. Благодаря эффективному использованию имеющихся ресурсов, планомерному улучшению финансовых показателей, хорошему качеству активов, Новикомбанк остается одним из стабильных и надежных российских банков»,— прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения «СоюзМаш России» Елена Георгиева.

Пресс-служба

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АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. В 2023 году отмечает 30 лет со дня основания. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности: АКРА «А+(RU)» прогноз «позитивный», «Эксперт РА» «ruА+» и «НКР» АА-.ru со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Банк выступает генеральным финансовым партнером Международного военно-технического форума «Армия-2023». Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева — член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»