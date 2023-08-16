Инвесторы налом валят в акции

Международные инвесторы активно сокращают долю наличных в своих портфелях. На фоне позитивных данных по экономике США за второй квартал портфельные управляющие активно увеличивают вложения в рисковые активы. При этом высоким спросом у них пользуются акции компаний развивающихся стран как основных поставщиков сырья на мировой рынок. В выигрыше оказался и российский рынок, который уверенно растет вслед за ценами на нефть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В августе управляющие резко сократили запасы наличности в портфелях инвестфондов, свидетельствует опрос, проведенный Bank of America (BofA). Средняя доля наличных средств снизилась с 5,3% в июле до 4,8%, тем самым показатель вернулся к минимуму за 21 месяц. В анкетировании приняли участие представители 247 фондов с суммарными активами $635 млрд.

Такие действия управляющих связаны с улучшением ожиданий относительно ближайших перспектив мировой экономики. Большинство управляющих по-прежнему считает, что вероятность глобального экономического роста на горизонте 12 месяцев невелика. Такого мнения придерживается 45% опрошенных. Однако в июле пессимистов было на 15 п. п. больше. Также уверенно растет число тех, кто не ждет на горизонте полутора лет рецессии мировой экономики. Если еще в начале лета большинство управляющих склонялось к мысли, что спад мировой экономики произойдет до конца года, то сейчас каждый третий опрошенный не ожидает ее даже в следующем году.

«Опережающий рост ВВП США во втором квартале, продолжающееся замедление базовой инфляции, а также устойчивое состояние рынка труда в стране позволяют инвесторам рассчитывать на то, что ситуация будет развиваться благоприятно для рынка, а значит, долю защитных активов в портфеле можно начинать сокращать»,— отмечает аналитик «КСП Капитал Управление активами» Михаил Беспалов.

В итоге управляющие активно увеличивали вложения в акции. По данным BofA, число портфелей, в которых вложения в акции были ниже индикативного уровня, всего на 11% превышало число тех портфелей, в которых доля оказалась выше. Однако за месяц показатель снизился на 13 п. п., до лучшего уровня с апреля 2022 года. Примечательно, что управляющие продолжили активно сокращать долю американских и европейских акций. В августе число портфелей, в которых их доля была ниже индикативного уровня, на 22% и 12% превысило число тех, где она была выше. За месяц число пессимистов в отношении фондовых рынков развитых стран увеличилось соответственно на 12 и 11 п. п.

Но оптимизм рос только в отношении рынков развивающихся стран. Число управляющих, у которых вес таких акций превысил индикативный уровень, на 34% превысило число тех, у кого он был ниже. За месяц показатель вырос на 11 п. п. «Если посмотреть на прогнозы роста мировой экономики, то Китай и Индия по итогам 2023 года, вероятно, опередят западные страны, что позитивно для компаний, ведущих свою деятельность в этих странах»,— отмечает Михаил Беспалов.

К тому же, отмечает управляющий активами УК «Система Капитал» Дмитрий Терпелов, экономики развивающихся стран традиционно являются опосредованным бенефициаром улучшения ожиданий по американской и глобальной экономике. «После довольно длительного периода понижательных пересмотров прогнозов по прибыли по индексу акций развивающихся стран в июле прогнозы начали демонстрировать признаки стабилизации и выросли почти на 2% за месяц. Поэтому этот сегмент тактически более привлекательный»,— говорит господин Терпелов.

В числе бенефициаров снизившихся опасений относительно мировой экономики оказался и российский рынок, который сильно зависит от динамики цен на нефть. В августе стоимость российской нефти Urals впервые в этом году поднялась выше уровня $70 за баррель, прибавив с начала лета почти 50%. За это же время индекс Московской биржи вырос на 15% и закрепился выше уровня 3100 пунктов. «Несмотря на более чем 50-процентный рост с начала года, фундаментально еще есть потенциал роста в целом по рынку, а также в отдельных секторах, например нефтяном»,— считает управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин. Основные внутренние риски он видит в возможных дополнительных налоговых нагрузках на бизнес, на что намекали в ЦБ.

Виталий Гайдаев