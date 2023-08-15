Власти Краснодара опубликовали список запрещенных для выгула собак мест

Власти Краснодара определили места, где разрешен и запрещен выгул собак. Соответствующее постановление подписал глава города Евгений Наумов. Документ опубликован на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Правила начнут действовать с 1 марта 2024 года. С этого момента выгуливать домашних питомцев в Краснодаре можно на территориях общего пользования: улицах, парках и скверах, набережных, берегах водоемов и пр.

Запрещено гулять с собаками на детских и спортивных площадках, во дворах детсадов, школ, больниц, спортивных и культурных учреждений. Также нельзя выгуливать питомцев в организациях торговли и общепита, если обратное не разрешено внутренним регламентом магазина или кафе.

Запреты не распространяются на собак-поводырей.

Также в Краснодаре определен перечень территорий, куда нельзя возвращать бездомных животных после стерилизации и чипирования,— это скверы, парки, детсады, школы, больницы, жилые комплексы, кладбища и пр.

Ранее стало известно, что итоги конкурса по выбору подрядчика строительства приюта для животных в Краснодаре подведут 29 августа. Строить приют будут в поселке Березовом. Он рассчитан для содержания 228 животных. На территории приюта предусмотрены стационар, склад, душевая комната, вольеры, кормокухня, подсобные и другие помещения.

Наталья Решетняк

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