Василий Сизиков вновь избран мэром Серова

Большинство депутатов думы Серовского городского округа проголосовали за повторное избрание действующего мэра Василия Сизикова, говорится на сайте думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Серова

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Администрация Серова

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В тайном голосовании принял участие 21 депутат, присутствующий на заседании. Депутаты выбирали мэра из двух кандидатов: Василия Сизикова и его заместителя Андрея Пикулева. «После подсчета голосов председатель счетной комиссии Альберт Шаймуратов озвучил итоги: большинство голосов отдано за Василия Сизикова»,— написано на сайте думы.

Впервые дума Серова избрала господина Сизикова главой городского округа в августе 2018 года. Ранее он занимал должность заместителя министра министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

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Василий Алексеев