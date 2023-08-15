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Василий Сизиков вновь избран мэром Серова

Большинство депутатов думы Серовского городского округа проголосовали за повторное избрание действующего мэра Василия Сизикова, говорится на сайте думы.

Администрация Серова

Администрация Серова

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Администрация Серова

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В тайном голосовании принял участие 21 депутат, присутствующий на заседании. Депутаты выбирали мэра из двух кандидатов: Василия Сизикова и его заместителя Андрея Пикулева. «После подсчета голосов председатель счетной комиссии Альберт Шаймуратов озвучил итоги: большинство голосов отдано за Василия Сизикова»,— написано на сайте думы.

Впервые дума Серова избрала господина Сизикова главой городского округа в августе 2018 года. Ранее он занимал должность заместителя министра министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

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Василий Алексеев

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