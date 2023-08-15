Переименовать Ростов в Ростов Великий планируют до конца 2024 года

Федеральный закон о переименовании Ростова в Ростов Великий может быть принят в 3-4 квартале 2024 года, сообщили в правительстве Ярославской области. По поручению губернатора Михаила Евраева создан оргкомитет по изменению названия города. В его состав вошли более 140 человек: представители органов исполнительной власти, общественного движения «За Ростов Великий», Общественной палаты Ростовского района, духовенства, жители города.

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Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Ростов

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Вопрос переименования Ростова в Ростов Великий мы обсуждаем уже более года и эту работу важно довести до логического завершения. Сейчас активисты проводят опрос жителей города, который завершится в октябре. Одновременно с этим формируем установленный законом пакет документов, который будет передан в Ярославскую областную думу нового созыва для принятия соответствующего решения. После чего наши парламентарии направят запрос о смене названия города в Государственную Думу Российской Федерации. Считаю, что поддержку получим на всех уровнях и Ростов будет носить заслуженное полноценное имя — Ростов Великий»,— рассказал губернатор в ходе рабочего совещания с главами муниципальных образований Ярославской области.

Михаил Евраев отметил важность преобразований в Ростове и повышения качества жизни горожан.

«Люди должны понимать, что перемены происходят не на бумаге. Важно не только город переименовать, важно привести его в порядок. Ремонты дорог и системы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство общественных пространств и дворов, архитектурная подсветка зданий, инвестиционные и экологические проекты, например, по очистке озера Неро — Ростов не только по названию должен быть великими, но и по форме, и по содержанию. Нам важно совершить этот рывок и важно, чтобы жители знали обо всех переменах в городе»,— подчеркнул он.

Директор департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Ярославской области Евгений Чуркин пояснил, что смена названия не создаст проблем жителям.

«Ответы на запросы в местные и федеральные органы власти по этому вопросу уже получены. Для граждан смена наименования финансовых затрат не несет. Замена паспортов будет производиться по истечению срока их действия. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей затраты потребуются на оплату госпошлины, в случае, если им потребуется внести изменения в уставные документы. В единый государственный реестр юридических лиц изменения будут внесены автоматически»,— сообщил Евгений Чуркин.

«Сейчас в Ростове работают шесть стационарных точек сбора общественного мнения, на которых жители в возрасте от 14 лет, имеющие регистрацию в городе, могут оставить подпись в поддержку инициативы»,— говорится в сообщении правительства области.

Алла Чижова