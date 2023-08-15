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АНО «На старт» готова вложить 500 млн рублей в реконструкцию стадиона «Водник»

Автономная некоммерческая организация (АНО) «На Старт» предложила провести реконструкцию стадиона «Водник» в Нижнем Новгороде по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП). С этим предложением от имени АНО выступил предприниматель Илья Балмусов на встрече губернатора Глеба Никитина с нижегородским бизнес-сообществом.

Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

По его словам, АНО готова вложить в этот проект 500 млн руб. Со стороны регионального правительства финансирования не потребуется.

«Очень хочу ГЧП. Надо срочно развивать стадион «Водник». Поручение Шалабаеву (мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Ъ) — срочно встретиться и провести обсуждение развития стадиона»,— заявил губернатор.

Как писал «Ъ-Приволжье», реконструкцию стадиона «Водник» обсуждают на протяжении последних 10 лет. Из-за отсутствия бюджетного финансирования работы не начинались. В августе 2022 года проект восстановления площадки прошел экспертизу со второй попытки.

Ранее администрация Нижнего Новгорода включила стадион «Водник» в перечень объектов, по которым в 2023 году планируется заключить концессионное соглашение. Заброшенный спортивный объект городские власти рассчитывают восстановить до 2025 года.

Андрей Репин

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