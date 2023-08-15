В администрации Ростова учреждено управление по молодежной политике

Депутаты городской думы Ростова учредили в администрации города управление по молодежной политике. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Как сказано в сообщении, в Ростове 30% населения составляют люди 14–35 лет

Сейчас в администрации работает отдел по делам молодежи со штатом в пять человек, однако депутаты решили, что такое количество работников не могут полностью решать задачи по созданию условий для развития молодых людей в городе.

Штат сотрудников нового управления составит 15 человек. Процесс регистрации нового отраслевого органа займет около двух месяцев, поэтому отдел по делам молодежи временно продолжит существовать.

Кристина Федичкина