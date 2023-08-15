С туров спрос маленький

Туроператоры фиксируют снижение спроса на путевки из-за ослабления рубля. Однако в профильной ассоциации говорят о незначительных изменениях, до 12% у отдельных компаний. Игроки рынка в беседе с “Ъ FM” отмечают скорее замирание спроса. В «Слетать.ру», например, зафиксировали снижение продаж с 11 по 14 августа на 5,5% по сравнению с периодом 4-7 августа. Там отметили, что после ослабления рубля россияне стали делать выбор в пользу бюджетных направлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первую тройку по-прежнему входят Турция и Египет, сообщила директор по продвижению группы компаний «Слетать.ру» Елизавета Тимошенко: «Мы наблюдаем уменьшение среднего чека. В последние дни клиенты стали выбирать более доступные предложения. Изменение произошло на 7% в меньшую сторону и составляет на данный момент 169,8 тыс. руб. против 183 тыс. руб. неделей ранее. Также изменились предпочтения непосредственно по выбору направлений для отдыха.

При этом страны из топ-3 сохраняют свои позиции. На первом месте ожидаемо находится Турция, на втором — внутренний туризм, замыкает тройку лидеров Египет. А вот за ними мы наблюдаем некоторую ротацию. Если с 11 по 14 августа на четвертом месте Абхазия, то есть это более бюджетные туры со средним чеком 110 тыс. руб., то неделей ранее его занимали Объединенные Арабские Эмираты с чеком 220 тыс. руб. Как мы видим, разница практически в два раза».

В более уязвимом положении оказались самостоятельные путешественники, однако они приспосабливаются к ситуации, считает вице-президент Российского Союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Сейчас организованные туристы находятся в наиболее благоприятной ситуации — повышение цен в турпакетах не происходит прямо пропорционально изменению курсов валют. Мы фиксируем увеличение стоимости на 30-40%.

В турпакете поездка более выгодна, чем самостоятельное путешествие, так как есть специальные цены на гостиницы и на авиаперелет.

На данный момент глубины продаж нет в том объеме, которая была, например, полгода назад. Туристы занимают выжидательную позицию, тем более после заявлений Центрального банка. Волатильность усилилась, и день в день курс меняется на 2-3%.

Многие туристы адаптировались к текущим курсам. Есть тенденция к тому, что страны, которые расчеты производят в долларах, более привлекательны. Но путешественники иногда сокращают количество дней в поездке, меняют категорию гостиницы, номера, чтобы подстроиться под бюджет. Летом есть и специальные акции, например, от отелей Объединенных Арабских Эмиратов, есть специальные скидки и по другим странам».

В Ассоциации туроператоров России считают, что существенное снижение продаж на рынке может произойти при падении рубля до 120 за доллар.

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Елена Иванова