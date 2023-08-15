РЖД одобрила проект дополнительных путей между Балтийским вокзалом и Броневой

АО «Ленгипротранс», входящее в группу компаний «1520», разработает проект частичной реконструкции Балтийского вокзала и станции Броневая в Петербурге со строительством дополнительных путей между ними, сообщает пресс-служба ГК «1520».

Основные решения по строительству двух дополнительных путей на участке от станции Санкт-Петербург-Балтийский до Броневой утвердил заместитель гендиректора РЖД Андрей Макарова. Департамент пассажирских перевозок РЖД согласовал архитектурно-градостроительный облик пассажирского комплекса на станции Броневая, которые включает в себя пассажирские павильоны, конкорс и транзитный надземный переход.

В планах компании построить новые и реконструировать существующие платформы обеих станций, установить навесы, в том числе и на Балтийском вокзале. Целью проекта стало обеспечение роста пригородных и внутригородских перевозок, в том числе с учетом сообщения с аэропортом Пулково. Проект также учитывает возможность дальнейшего строительства развязки на связи Балтийского и Варшавского направлений со станцией Цветочная, чтобы впоследствии организовать маршруты «городской электрички».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте