Вечернее свечение аэростатов убрали из программы «Приволжской фиесты»

Из программы фестиваля воздухоплавания «Приволжская фиеста» убрали вечернее свечение аэростатов и платные подъемы на воздушных шарах. Ранее об этих мероприятиях сообщило нижегородское правительство, а не организатор SharNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«В этом году свечения и привязных подъемов не будет. Мы их не анонсировали, так как переговоры, продолжавшиеся до сегодняшнего дня, не привели к положительному результату»,— написали организаторы в Telegram-канале.

Фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде с 16 по 21 августа. В нем примут участие команды из Беларуси и 12 регионов России. 17 воздушных шаров будут летать над городом и областью ранним утром и перед закатом.

Елена Ковалева