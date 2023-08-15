ЦБ рассказал о поддельных банкнотах в Саратовской области

Во II квартале 2023 года в банковском секторе Саратовской области изъяли из обращения 36 поддельных рублевых купюр, рассказали в пресс-службе регионального отделения Волго-Вятского ГУ Банка России.

21 из выявленных фальшивых купюр была пятитысячной, 10 — тысячными, четыре — двухтысячными и одна пятисотрублевой.

«Эксперты советуют проверять банкноты, не отходя от кассы. Если денежные знаки вызывают подозрение, попросите их обменять на другие, не пытайтесь расплатиться ими. Вы можете обратиться в любой коммерческий банк для направления денежного знака на экспертизу в подразделение Банка России», — объяснили в ЦБ.

Дарья Васенина

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