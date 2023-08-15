Экспозицию «История промышленности и предпринимательства» открыли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открыли уличную экспозицию «Семь эпох промышленности и предпринимательства», приуроченную к 300-летию города. Она размещена на улице Пушкина у здания Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Проект экспозиции разработал студент третьего курса Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) Данил Ардашев. Его работа победила на конкурсе, на которую подали 15 заявок. «Задумка была создать портал в прошлое, красующийся на улицах Екатеринбурга с миром, который там замер за стеклом, живет своей жизнью. Он должен завлекать жителей посмотреть свою историю»,— рассказал свою задумку господин Ардашев.

Помимо арт-объекта создан модуль «История промышленности и предпринимательства в Екатеринбурге» в культурно-просветительском проекте «Екатеринбурговедение» и разработаны тематические экскурсии, посвященные бизнес-истории города.

В церемонии открытия экспозиции принял участие мэр Алексей Орлов. «Роль предпринимательства в развитии Екатеринбурга сложно переоценить и экспозицию от СОСПП можно назвать подарком городу. Кроме непосредственной экспозиции есть еще и кусочек благоустроенной территории, на которую надо равняться, чтоб вся улица Пушкина имела такой ухоженный вид. Именно этим мы будем заниматься, не откладывая со следующего года»,— отметил господин Орлов.

Первый вице-президент СОСПП Александр Породнов пообещал, что арт-объект будет работать постоянно. «Возможно, через пару лет мы поставим дополнительную инсталляцию, так как появится новая веха развития бизнеса в Екатеринбурге»,— добавил он.

Александр Стародумов