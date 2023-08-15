В Краснодаре реконструируют советскую гостиницу «Динамо»

В центре Краснодара планируют обновить гостиницу «Динамо», расположенную рядом с одноименным стадионом, сообщает РБК Краснодар со ссылкой на председателя общества «Динамо» Анатолия Гулевского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

По его словам, гостиница должна выглядеть современно. Необходимо, чтобы она отвечала требованиям тех гостиниц, которые находятся в окружении. Он также добавил, что, помимо общей модернизации гостиницы, на прилегающей к стадиону территории разместят спортивную инфраструктуру.

«Мы совместно с администрацией Краснодарского края нацелены на то, чтобы эта зона была занята только спортивной инфраструктурой. Будут плоскостные современные спортивные объекты»,— рассказал Анатолий Гулевский.

Напомним, что гостиница «Динамо» была построена в 1975 году, она была рассчитана на 175 мест.

Валерия Каманина

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