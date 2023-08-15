ЧМК получил 10,9 млрд рублей чистого убытка за шесть месяцев 2023 года

В январе-июне 2023 года чистый убыток ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в ПАО «Мечел») по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РБСУ) составил 10, млрд руб. В первом полугодии прошлого года предприятие получило чистую прибыль в размере 29,9 млрд руб. Финансовая отчетность ЧМК за шесть месяцев опубликован на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

Выручка Челябинского металлургического комбината сократилась на 19,5% по сравнению с январем-июнем 2022 года, до 79,1 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась почти на 30%, до 59,8 млрд руб. Валовая прибыль составила 19,2 млрд, что на 34% больше, чем годом ранее.

ПАО «ЧМК» возобновил публикацию промежуточной финансовой отчетности после перерыва. Предыдущие результаты деятельности были опубликованы по итогам девяти месяцев 2022 года.

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