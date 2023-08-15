На Кубани и Дону открылись первые дискаунтеры под брендом «Чижик»

Российская розничная торговая компания X5 Group (сети «Перекресток», «Пятерочка») открыла в Краснодарском крае и Ростовской области первые дискаунтеры «Чижик». Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Открылись два магазина в Батайске, по одному — в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новокубанске, поселке Яблоновском и станице Новотитаровской»,— сказано в сообщении ритейлера.

Также в Краснодаре заработал распределительный центр торговой сети площадью 14 845 кв. м.

До конца августа в Краснодарском крае откроется 30 дискаунтеров, в Ростовской области — 22. Всего в 2023 году в регионах заработает 49 и 65 «Чижиков» соответственно.

Наталья Решетняк

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