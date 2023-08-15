Департамент имущественно-земельных отношений Ростова возглавила Ирина Смирягина

Депутаты городской думы Ростова согласовали назначение Ирины Смирягиной на должность директора департамента имущественно-земельных отношений. Об этом сообщает пресс-слжуба гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба гордумы Ростова Фото: пресс-служба гордумы Ростова

Ирине Смирягиной 38 лет, она уроженка Таганрога. Окончила ЮФУ, имеет специальности экономиста и юриста. С 2013 по 2022 годы работала помощником прокурора Ленинского района Ростова.

С марта 2022 года назначена на должность заместителя директора департамента имущественно-земельных отношений Ростова, с 23 мая 2023 года исполняла обязанности директора ведомства.

Кристина Федичкина