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Департамент имущественно-земельных отношений Ростова возглавила Ирина Смирягина

Депутаты городской думы Ростова согласовали назначение Ирины Смирягиной на должность директора департамента имущественно-земельных отношений. Об этом сообщает пресс-слжуба гордумы.

Фото: пресс-служба гордумы Ростова

Фото: пресс-служба гордумы Ростова

Ирине Смирягиной 38 лет, она уроженка Таганрога. Окончила ЮФУ, имеет специальности экономиста и юриста. С 2013 по 2022 годы работала помощником прокурора Ленинского района Ростова.

С марта 2022 года назначена на должность заместителя директора департамента имущественно-земельных отношений Ростова, с 23 мая 2023 года исполняла обязанности директора ведомства.

Кристина Федичкина

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