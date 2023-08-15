В Ленобласти вернули под государственную охрану усадьбу Клодницких

Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области распорядился вернуть в перечень объектов культурного наследия «Усадьбу Клодницких» в Гатчине, сообщило общественное движение «Живой Город».

Усадьба находится по адресу: Гатчинский район, Гатчина, улица Достоевского, 20/14. В 2008 году здание пострадало от пожара, а на следующий год было исключено из реестра.

«Однако гатчинские краеведы не теряли надежды защитить старинный дом от разрушения. И вот теперь у него снова будет охранный статус»,— говорится в сообщении.

Усадьба была построена в 1870-е годы. В 1887 году ее приобрела Надежда Клодницкая, супруга военного инженера и архитектора Ивана Клодницкого, который известен как автор Ингербургских казарм в Гатчине.

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