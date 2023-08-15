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В Казани пришедшего на суд по делу матери мужчину арестовали за демонстрацию нацистской символики

Верховной суд Татарстана арестовали мужчину, который пришел на заседание по делу своей матери, за татуировку на шеи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инцидент произошел 11 августа. Мужчина явился в суд для поддержки обвиняемой в мошенничестве матери, но привлек внимание правоохранителей своей татуировкой, на которой был изображен герб Третьего рейха. Сам он заявил, что сделал это, когда отбывал срок за разбой.

В итоге ему дали семь суток административного ареста за публичную демонстрацию нацистской символики.

"Ъ-Казань"

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