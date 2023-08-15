Астраханский суд приговорил бывшего главу МБУ «Чистый город» к колонии и штрафу

Бывший глава МБУ «Чистый город» Ахтубинска Астраханской области признан виновным во взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

По данным следователей, в сентябре 2020 года руководитель муниципального учреждения в течение семи месяцев получил в общей сложности 230 тыс. руб от местного жителя. Деньги передавались в качестве благодарности за право пользования состоящем на городском балансе экскаватором.

По данным Kartoteka.ru, в сентябре 2020 года «Чистый город» возглавлял Владислав Шевченко. Приговор по упомянутой статье в отношении Владислава Шевченко 10 августа огласил судья Ахтубинского городского суда Астраханской области Константин Бородин.

Господина Шевченко приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 2 млн руб.

Никита Маркелов

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