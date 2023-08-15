Geox представили лимитированную линейку обуви

Марка обуви и аксессуаров Geox представила свою новую, лимитированную Pre-Fall коллекцию. В нее вошли несколько моделей обуви, которые подойдут для завершения летнего сезона и начала осени. Модель Lampedusa — вариация эспадрилий, выполненная из натуральной кожи на джутовой подошве. Они представлены в двух вариантах — с закрытой и открытой пяткой. Soledea — кожаные босоножки на массивном каблуке. Такая обувь лучше подойдет для прогулок по городу в платье или сарафане. Еще одна модель линейки, Lizia, также представлена в двух вариантах — как лоферы и мюли. Обе версии украшены золотым ремешком и выполнены из натуральной кожи. Все модели лимитированной коллекции Geox уже в продаже на сайте и в бутиках бренда.

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