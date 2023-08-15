Пару сожителей из Пермского края задержали за наркоторговлю в Удмуртии

В Удмуртии завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Пермского края и его 35-летней сожительницы. Пару обвиняют в 66 фактах покушения на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по республике.

По версии следствия, пара сожителей прибыла в Удмуртию для сбыта наркотиков, поскольку являлись закладчиками интернет-магазина. По указанию неизвестного куратора они забрали оптовую партию веществ в Якшур-Бодьинском районе, после чего расфасовали и сбывали через тайники. За несколько дней они сделали закладки в Сарапуле, Воткинске, Можге и в Игринском районе.

Обвиняемых задержали около лесопосадки на улице Воткинское шоссе в Ижевске во время оборудования закладок. При личном досмотре в карманах их одежды полицейские обнаружили 100 свертков, в которых находился наркотик синтетического происхождения.

Уголовное дело направили в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.