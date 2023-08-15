В отношении руководителя пермского ЖСК возбуждено уголовное дело за злостное уклонение от погашения задолженности за тепло

При содействии представителей Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в отношении руководства жилищного строительного кооператива (ЖСК) №5 (ИНН 5903058040)сотрудниками Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю было возбуждено уголовное делопо ст.315 УК РФ «Неисполнение приговора суда».Руководителькооператива подозревается в том, что под видом заработной платы выводила со счетов средства, предназначенные для погашения долгов за тепло и горячую воду.



ПАО «Т Плюс» в течение 2016–2021 годов, несмотря на отсутствие оплаты со стороны ЖСК №5 в полном объеме,добросовестно осуществляло поставку тепла и горячей воды в обслуживаемый кооперативом многоквартирный дом по адресу: г. Пермь, ул. Челюскинцев, 19/1. Однако из-за растущего долга со стороны ЖСК ресурсоснабжающая организация была вынуждена обратиться в Арбитражный суд Пермского края. По решению суда ЖСК №5 обязан выплатить более 1 млн руб. задолженностиперед ПАО «Т Плюс» за потребленные коммунальные ресурсы.

Сотрудниками ГУ ФССП было установлено, что председатель ЖСК №5, достоверно зная, что после возбуждения исполнительного производства на денежные средства, находящиеся на расчетном счете кооператива, будет наложен арест, решила их скрыть. Для этого руководитель ЖСК выплачивала себе под видом заработной платы большую часть поступлений на счета организации. За период с 2017 по 2022 год подобные выплаты превысили сумму 4,1 млн руб.

«Руководители некоторых жилищных организаций считают, что могут распоряжаться денежными средствами, собранными с жителей обслуживаемых домов, на свое усмотрение. Они пренебрегают оплатой коммунальных ресурсов, экономят на обслуживании домов и надеются безнаказанно воспользоваться полученными деньгами. Однако совместными усилиями правоохранительных органов и ресурсоснабжающих организаций такие преступные схемы выявляются в 100% случаев. Уйти от наказания не удается никому», – предупреждает заместитель директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по безопасности и режиму Андрей Стародворский.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, – около 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – около 180 тыс. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к компании жителя или предприятия. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» ПермскийфилиалвходитвсоставАО«ЭнергосбыТПлюс»иоказываетуслугипоисполнениюсбытовыхфункцийитеплоснабжающих предприятий компании ПАО«ТПлюс»(Пермь,Краснокамск,Чайковский,Березники, Лысьва)поработеспотребителямиипоставщикамитепловойэнергииигорячейводы.Филиалведетдоговорнуюипретензионнуюработу всферетеплоснабженияигорячеговодоснабжения,сборденежныхсредств,проводитвзысканиедебиторскойикредиторскойзадолженности,выполняетрасчетыпоопределениюколичестваэнергоресурсовиформированиеплатежныхдокументов,осуществляетфункциитепловойинспекции,контролякоммерческогоучетапотребителейиорганизациимероприятийпоподготовкекотопительномупериоду.ДляисполнениясбытовыхфункцийпоработесфизическимилицаминатерриторииПермскогокраяфилиалсотрудничаетсОАО«КРЦ-Прикамье»,ПАО«Пермэнергосбыт», АО ВЦ«Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»