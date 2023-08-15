Возле Нацбиблиотеки Татарстана в Казани возведут детский парк отдыха

В Казани около здания Нацбиблиотеки Татарстана планируют построить детский парк отдыха. Об этом сообщила глава пресс-службы раиса республики Лилия Галимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы Татарстана Фото: пресс-служба главы Татарстана

В настоящее время на территории находится пустой участок без твердого покрытия и озеленения. Однако в будущем, согласно проекту благоустройства, там оформят газоны, высадят кустарники и деревья. Кроме того, там построят игровые площадки для детей разных возрастов, зоны отдыха и питания.

Новый парк будет располагаться на территории, начиная от Сада Фукса, там будет организован спуск по лестнице по зелёным холмам к самой площадке. Помимо того, в парке возведут павильон, где будут проходить различные мастер-классы и мероприятия для детей.

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение всем соответствующим службам подготовить необходимые документы для реализации проекта и приступить к работе.

"Ъ-Казань"