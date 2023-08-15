«Общественный контроль» нашел суррогатное молоко в магазинах Петербурга

Эксперты Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» по просьбе общественной организации «Общественный контроль» проверили 10 образцов ультрапастеризованного молока из петербургских супермаркетов и выяснили, что ни один не соответствует обязательным требованиям к производству молока. Так, в семи из них не обнаружили молочного жира.

По результатам проверки «Общественный контроль» отправил запросы в Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Подводя итоги исследования, в ФГБУ «ВНИИЗЖ», заявили, что во всех пробах проверенного молока нашли признаки «сырьевой фальсификации».

В числе проверенных марок — молоко 3,2% «Молочный терем» (ООО «МолСнабРегион», Саратовская обл.), молоко 3,2% «Тяжин» (ООО «Кузбассконсервмолоко», г. Кемеровская обл.), молоко 6% «Эконом» (ООО «Пятигорский молочный комбинат», г. Пятигорск), молоко «Натуральный продукт» 3,2% и «Добрая Милёна» 2,5% от того же ООО «МолСнабРегион», молоко «Му-у» (ООО «Агромолкомбинат «Рязанский», г. Рязань), молоко 3,2% «Славянские кружева» (ООО «Молодел», Московская обл.), молоко 2,5% «Молочный терем» (ООО «МолСнабРегион», Саратовская обл.), молоко 3,2% «Самое любимое», приобретенное в сети «Семишагофф», и молоко 3,2% «Умный баланс», обнаруженное в универсаме «Сезон». Перечисленные марки также встречаются в магазинах сетей «Дикси», «Верный», «Магнит», «Светофор».

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