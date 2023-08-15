Возле депо в Тракторозаводском районе Челябинска ограничат движение

В Челябинске до 15 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Первой Пятилетки в районе дома №30 и трамвайного депо №1. Об этом сообщают в администрации города.

Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей. Место проведения работ будет ограждено. Движение транспорта и пешеходов организуют по согласованной с ГИБДД схемой.

«Просим водителей и пешеходов заранее планировать свои маршруты движения, при движении по данному участку — быть предельно внимательными и ориентироваться на установленные временные знаки»,— отмечают в мэрии.

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