Мэрия Челябинска заключит договор о застройке участка возле будущего аквапарка

Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась заключить договор с девятью компаниями о комплексном развитии территории (КРТ) напротив ледовой арены «Трактор», рядом со строящимся аквапарком. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации.

Территория расположена в границах улиц Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, Академика Макеева и 250-летия Челябинска. Общая площадь участков, где планируется комплексная застройка, составляет почти 26 га. Договор о КРТ заключается по инициативе правообладателей. Это компании White Group – ООО «Специализированный застройщик „Икар групп“» и СЗ «БМ-групп», «Трест Магнитострой» и связанная с ним СЗ «Трест-29», СЗ «Комфортный дом» (девелопер «Весна»), ООО «Энергоснабжающая сетевая компания» (принадлежит Елене Крикун), СЗ «Западный», СЗ «Южный», СЗ «Северный». Последние три компании были зарегистрированы в один день и принадлежат семье депутата Госдумы Олега Колесникова, которой обещал сдать аквапарк в 2023 году. Сейчас строительство объекта на улице Братьев Кашириных находится на начальном этапе. Новый планируемый срок завершения проекта – 2025 год.

Согласно распоряжению о КРТ, застройщикам рекомендовано до 18 сентября обратиться для заключения договора в администрацию города.

Всего на участке, который в градостроительных документах Челябинска фигурирует как 29-ый микрорайон, планируется построить порядка 375 тыс. кв. м жилья.

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