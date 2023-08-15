Руководство Центробанка повысило ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Это стало самым высоким значением с мая 2022 года. В ЦБ объяснили такое решение необходимостью сдержать инфляцию на фоне ослабления рубля. Ситуацию комментирует доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди.



Александр Полиди

Фото: Игорь Чураков

«Обычно Центральный банк действует очень осторожно. Повышение ключевой ставки до 12% годовых означает, что регулятор оценивает риски как очень высокие. В комментариях, которые дает ЦБ, есть мысль о том, что снижение валютного курса, который сейчас происходит, превратится в серьезный рост цен. Люди в пике повышения спроса начинают усиленно покупать импорт или берут кредиты. Поэтому повышение процентной ставки должно ограничить спрос, чтобы инфляция перестала сама себя воспроизводить.

После повышения процентной ставки, безусловно, повысится стоимость коммерческих кредитов и депозитов. Деньги с потребительского рынка начнут перетекать в сбережения. В июле 2022 года Центробанк был вынужден поднять ключевую ставку до 8,5% годовых. Сейчас ЦБ рассчитывает делать это с меньшей остротой, более осознанно, чтобы деньги с потребительского рынка убрать путем удорожания кредитов и повышения ставок по депозитам.

ЦБ не видит возможности увеличения предложения, то есть насыщения товарных рынков по причине ограниченности импорта и исчерпания возможности для наращивания выпуска продукции на внутреннем рынке. Если нельзя увеличить предложение, значит, нужно ограничить спрос.

Нам нужно понимать, что тенденция ужесточения кредитно-денежной политики действует как минимум полгода. Кредиты будут дорогими, доходность депозитов, облигаций и финансовых инструментов будет расти. Чтобы защититься от инфляции, нужно на свободные деньги не покупать лишние товары, а разместить их в доходные вложения.

Пока еще не повысились ставки по коммерческой ипотеке, если есть такая необходимость, нужно срочно решить вопрос с недвижимостью».

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