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обновлено 15:36

Жительницу Шаркана осудили за мошенничества на 1 млн рублей на страховых полисах

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении жительницы Шаркана, которую признали виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сумма ущерба превысила 1 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В частности, женщина оформляла недействующие страховые полисы и диагностические карты на транспортные средства от различных страховых компаний.

Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы условно, а также назначил испытательный срок. Суд также удовлетворил требования потерпевших.

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