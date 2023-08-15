Жительница Альметьевска грозилась убить дочь и бросилась под машину

В Альметьевске местная жительница грозилась убить собственную несовершеннолетнюю дочь и бросилась под автомобиль. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

В соцсетях сообщают, что инцидент произошел около городского гипермаркета. Именно там у нее произошел конфликт с ребенком, при этом в коляске у женщины находился еще один несовершеннолетний. Молодые люди, проходившие мимо, пытались ее успокоить, однако она неадекватно отреагировала, обматерив их и толкнув к ним коляску с ребенком, после чего бросилась под машину, но попытка оказалась неудачной.

В прокуратуре добавили, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

"Ъ-Казань"