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обновлено 16:00

СУ СКР изучает обстоятельства сегодняшней аварии на Чайковском мясокомбинате

СУ СКР по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту причинения травм работникам Чайковского мясокомбината. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

ЧП произошло сегодня утром во время проведения работ по очистке трубопровода аммиачно-холодильной установки в производственном помещении предприятия. Из-за аварии и утечки аммиака трое рабочих получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время им оказана квалифицированная медицинская помощь.

На месте происшествия проводится осмотр с участием следователей-криминалистов, назначаются необходимые экспертизы, опрашиваются очевидцы, изымается интересующая следствие документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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