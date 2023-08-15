Годовая инфляция в Нижегородской области в июле превысила 4%

Потребительские цены в Нижегородской области в июле выросли в среднем на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили в Волго-Вятском управлении Банка России (ВВГУ ЦБ РФ) по данным Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Продукты подорожали в среднем на 1,8%. Заметнее всего поднялись цены на сахар (+16,4%), овощи и фрукты (+14,5%) и яйца (+13%), подешевели макароны и крупы (-15,5%), масло (-5,7%). Непродовольственные товары стали дороже в среднем на 3,2%. В частности, выросла стоимость табака (+9,4%) и меха (+7,2%), снизилась цена на телерадиотовары (-6,9%) и стройматериалы (-5%).

Услуги подорожали в среднем на 8,6%. Заметно выросла стоимость услуг в сфере зарубежного туризма (+30,8%), экскурсионные (+22,9%) и телекоммуникационные (+13%) услуги.

Рост цен в Нижегородской области оказался чуть ниже, чем в среднем по стране (4,3%).

Елена Ковалева