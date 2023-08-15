В Челябинской области число ДТП с пострадавшими выросло на 3,2%

В первом полугодии в Челябинской области на 100 тыс. населения приходилось 57,4 дорожно-транспортных происшествия с погибшими и ранеными. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП выросло на 3,2%, сообщается в исследовании «РИА Новости».

Всего в январе-июне в Челябинской области количество пострадавших в дорожных авариях составило 57,4 на 100 тыс. жителей.

Среди регионов РФ по числу ДТП с погибшими и ранеными лидируют Тыва — 315,6 на 100 тыс. населения, Омская область (198,9), Калмыкия (186,4) и Тюменская область (185,9). Меньше всего таких аварий зафиксировано в Чечне (13,8), Томской области (39,8) и Ямало-Ненецком автономном округе (41,5).

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