Суд утвердил отказ ООО «Дом учителя» от претензий к краевым властям

Арбитражный суд Пермского края сегодня удовлетворил ходатайство об отзыве иска ООО «Дом учителя» (входит в группу ПЗСП) к краевым властям по поводу строительства жилого дома рядом со школой №94 по адресу: ул. Героев Хасана, 87.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В апреле 2023 года «Дом учителя» подавал иск к министерству имущества Пермского края с целью отстоять право на строительство жилого здания, но уже в июле компания подала ходатайство об отказе от иска.

Напомним, в декабре 2022 года ООО «Дом учителя» получило разрешение от минимущества на строительство многоквартирного дома по ул. Героев Хасана, 87, рядом со школой, однако решение было отозвано властями в марте 2023 года из-за многочисленных жалоб жителей города. На территории, где планировалась застройка, была установлена зона действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений. Основанием для отзыва разрешения на строительство также стало нарушение требований пожарной безопасности из-за того, что забор строительной площадки перегораживал пожарный проезд к школе.

В дальнейшем стороны заявили о намерении заключить мировое соглашение, в рамках которого предполагалось провести обмены активами. Сегодня в суде при отказе от иска представители ПЗСП и минимущества не распространяли никаких сведений.