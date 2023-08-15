В Сочи прокуратура проверяет информацию об «изрезанных» подростках-наркоманах

Прокуратура Адлерского района Сочи проверяет информацию из соцсетей о двух «изрезанных лезвием» подростках, которые якобы бродят по улице Голубые Дали и просят купить выпивку. По версии автора поста, несовершеннолетние находятся под действием наркотиков. К сообщению прикреплена фотография.

«Сегодня, 15 августа 2023 года, распространена информация о появлении в районе улицы Голубые Дали двух несовершеннолетних с признаками наркотического опьянения и следами порезов на конечностях. Фактические обстоятельства выясняются»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Наталья Решетняк

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