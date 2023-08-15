«Россети Тюмень» взяли в управление более 300 км ЛЭП в Тюменской области

В первом полугодии 2023 года компания «Россети Тюмень» приняла в управление более 300 км линий электропередачи и 191 трансформаторную подстанцию общей мощностью 47 МВА. Большинство объектов расположено в Тобольском и Ишимском районах Тюменской области.



В ходе консолидации активов «Россети Тюмень» совместно с местными администрациями проводят системную работу по выявлению бесхозяйных сетей. За 6 месяцев текущего года энергетики выявили 123 объекта без собственника. Такие сети зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии, для них характерны технологические нарушения и потери электроэнергии. На 46 объектах, имеющих прямую технологическую связь с энергоинфраструктурой «Россети Тюмень», специалисты выполняют мероприятия по повышению надежности и оформляют право собственности.

Централизация активов на базе крупнейшего электросетевого предприятия региона позволяет вовремя проводить плановое техобслуживание и оперативно выполнять ремонтные работы в нештатных ситуациях. После консолидации «Россети Тюмень» поэтапно приводят энергообъекты к нормативному состоянию.

Программа консолидации электросетевых активов реализуется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567 «Об открытом акционерном обществе Российские сети» и Стратегией развития электросетевого комплекса, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р.

Основной целью подобных мероприятий является долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного электроснабжения потребителей Тюменского макрорегиона. Внедрение единых принципов управления на консолидированных сетях позволяет потребителям использовать простую и прозрачную процедуру технологического присоединения. В результате такого подхода повышается качество жизни населения, создаются необходимые условия для эффективного развития малого и среднего предпринимательства.

АО «Россети Тюмень»